“New-entry” nella squadra Toma: è una donna il nuovo consigliere personale del presidente

Tutti gli uomini del presidente. E non solo. Perché la squadra di lavoro di Donato Toma – dopo gli innesti di Maurizio Tiberio e Nunzio Luciano e dopo l’addio di Giuseppe Santone, ora al vertice di Molise Acque – si è ufficialmente arricchita di una “quota rosa”: tocca stavolta a Mirna Mastrodomenico, infatti, entrare nella schiera dei consiglieri personali del governatore.

La delibera dello scorso 29 aprile ha definito ruoli e tempistiche dell’incarico. E anche i termini remunerativi: 15mila euro fino al 31 ottobre prossimo. Il che, se la matematica non è un’opinione, fa circa duemila e cinquecento euro mensili.

La dottoressa Mastrodomenico – classe 1974, nata a Guardiagrele (CH) e residente a Riccia, laureata in giurisprudenza, con un dottorato di ricerca – assumerà dunque il compito di “consigliere del presidente della regione Molise” nel campo “Ricerca, Sviluppo e Programmazione economica”, affiancando e supportando Toma in tutte le attività che riguarderanno “la creazione, l’impostazione metodologica e la definizione degli assetti operativi, procedurali, regolamentari ed amministrativi inerenti la programmazione strategica, la valutazione e misurazione degli impatti economici e sociali dell’azione di governo, nonché la realizzazione di documenti di programmazione strategico politico e delle attività di monitoraggio e controllo, anche di natura giuridico amministrativa, e di ogni altra attività inerenti all’attuazione del programma di governo”.

Non esattamente un “battesimo” per la Mastrodomenico, impegnata già nel 2016 in una collaborazione con la Regione Molise: allora, però, alla guida di via Genova c’era Paolo di Laura Frattura e l’ambito di impiego riguardava precisamente l’ “espletamento di attività di supporto al Servizio Gabinetto del Presidente e degli Affari istituzionali finalizzati alle attività connesse ai progetti di Cooperazione Territoriale Europea e Cooperazione allo Sviluppo (profilo “project organizer”)”.

Nel curriculum dell’avvocato, anche una fitta serie di consulenze tecniche espletate per l’Università degli Studi del Molise.