Campobasso

“Nella stanza numero 113 si spaccia”, irrompe la polizia: coca ed eroina nascoste nei pennarelli

Una coppia di campobassani, tra cui la sorella di una delle persone arrestate in “Operazione Alcatraz”, è stata sorpresa a tagliare cocaina ed eroina nella camera di in un albergo in pieno centro cittadino. Sequestrati 15 grammi di droga, divisa in dosi e nascoste nei tappi dei colori indelebili.