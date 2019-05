Nelle scuole italiane continua l’iniziativa di sensibilizzazione “Natura che Cura”, per spiegare a scuola la medicina naturale, l’appuntamento in Molise sarà a Castelmauro il 9 maggio, con gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado “Castelmauro Pepe”. Come relatore – dalle 9 alle 11 – ci sarà il dottor Massimo Pannunzio.

Il progetto è dedicato agli studenti dagli 8 ai 13 anni con lo scopo di sensibilizzare i giovani e le famiglie alla prevenzione delle malattie attraverso stili di vita salutari. Il progetto “Natura che Cura” per l’anno scolastico 2018/2019 coinvolgerà molte scuole su tutto il territorio nazionale in una serie di incontri tra studenti e medici.

L’iniziativa nasce dalla volontà di AMIOT – grazie all’apporto creativo di CivicaMente, società specializzata nella realizzazione di supporti didattici interattivi per le scuole, e con il contributo di GUNA S.p.a. – di aumentare la conoscenza degli studenti sul tema della prevenzione delle malattie a 360 gradi mediante l’adozione di corretti stili di vita e l’uso consapevole e appropriato delle medicine di origine biologico-naturale, specie in chiave preventiva.

L’iniziativa “Natura che Cura” è dedicata agli insegnanti, agli studenti dagli 8 ai 13 anni e alle loro famiglie, coinvolgendo direttamente le scuole primarie – in particolare le classi terze, quarte e quinte – e secondarie di primo grado italiane. Aiutare i più giovani e le loro famiglie a comprendere le potenzialità dei rimedi naturali in chiave preventiva, al fine di aumentare l’indice di benessere della popolazione, significa fare in modo che anche gli adulti di oggi, oltre a quelli di domani, possano fare luce su un argomento ancora sconosciuto a molti e possano optare per una scelta responsabile a tutela della propria salute.

La novità per questa nuova edizione sarà una riduzione della carta stampata grazie alla creazione totalmente in digitale di un kit multimediale. Questo materiale sarà di supporto ai Medici esperti di medicina naturale per approfondire insieme agli studenti e ai loro insegnanti come le cosiddette Medicine Complementari si rivelino essere una scelta di tutto rispetto per la salute dell’uomo, contribuendo così a sfatare i pregiudizi che ancora pesano su questi strumenti terapeutici e attribuiscono a queste cure una minore efficacia rispetto ai farmaci convenzionali.