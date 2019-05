Manca poco per la serata di musica dal vivo e di solidarietà che andrà in scena questa sera, sabato 18 maggio, al Teatro Fulvio a Guglionesi: sul palco “Formidabili quegli anni con Valerio Liboni”. Il batterista de “I Nuovi Angeli” sarà protagonista di una serata indimenticabile in cui si ripercorrerà la storia degli anni ’60.

La serata sarà dedicata alla solidarietà perché il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla fondazione Telethon per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Lo spettacolo racconterà la storia di Valerio, da “I ragazzi del sole”, fino ai “Nuovi Angeli”, passando per “La strana società” insieme ai successi che l’autore ha scritto per artisti come Fiorella Mannoia, Mina, Mia Martini. Con lui sul palco anche musicisti molisani che lo accompagneranno in una serata di musica dal vivo: Nicola Spina alla batteria e Marco Spina al basso da Vinchiaturo, Marco Liguori alla tastiera e Maurizio Liguori alla chitarra da Campomarino, le violiniste Agnese De Amicis e Simona Fantini da Campobasso, con loro anche Roberta Strino e Lucia Lanzetta, le coriste di Napoli.

L’evento, al prezzo di 10 euro, prenderà il via alle 21. Per info e prenotazioni si possono contattare Nicola al 3292660503 e Maurizio 3298964376 o acquistare il biglietto al botteghino del teatro aperto tutta la giornata.