Un vero e proprio centro di rottamazione di autoveicoli con annessa discarica, entrambi abusivi. A finire nei guai tre persone, gestori dell’impianto, a seguito dei controlli dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico.

È successo a Montecilfone, dove i Carabinieri del N.O.E. di Campobasso coadiuvati dai militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito di verifiche e controlli ambientali sul ciclo dei rifiuti smaltiti e recuperati nella provincia di Campobasso – “servizi volti anche a prevenire il grave e attuale fenomeno degli incendi in impianti di trattamento di rifiuti” – hanno sequestrato un’area di 2000 metri quadrati su cui era stato realizzato abusivamente un impianto di autodemolizione che esercitava in assenza di autorizzazioni ambientali.

Sullo stesso terreno, peraltro, era gestita una discarica abusiva, per circa 1000 metri cubi di rifiuti speciali costituiti da veicoli fuori uso non bonificati, parti meccaniche derivanti dallo smantellamento degli autoveicoli, pneumatici fuori uso, serbatoi e motori per autotrazione, batterie al piombo esauste, filtri dell’olio, olio motore esausto nonché rifiuti da demolizioni e altro, tutti depositati sul nudo terreno.

I tre gestori dell’impianto sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per i reati di gestione illecita di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per la realizzazione di una discarica abusiva e di tre manufatti in assenza di autorizzazione urbanistica.