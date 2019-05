Moda uomo casual chic: consigli di stile per un look che non lascia nulla al caso

Ormai il casual chic è il vero e proprio trend del momento, sia per quanto riguarda gli outfit femminili che quelli maschili. Questa moda sta spopolando anche tra gli uomini perché permette di vestire in modo casual e comodo senza rinunciare ad un tocco di eleganza. Il casual chic non è solo un modo di vestire ma una vera e propria filosofia che sempre più persone cercano di imitare e di seguire. Permette di coniugare comfort e glamour: è questo il segreto del suo successo. Quali sono i capi perfetti per rientrare in questo trend e come vanno abbinati per apparire sempre al top? Ecco alcuni consigli per non sbagliare.

Giacca e t-shirt: l’abbinamento perfetto per il tempo libero

Per il tempo libero ma anche per una serata con gli amici, un perfetto abbinamento in stile casual chic è giacca e maglietta sportiva, che può in questo caso sostituire la classica camicia elegante. Naturalmente bisogna scegliere una t-shirt da uomo adatta, che si abbini alla perfezione nei colori alla giacca che andremo ad indossare sopra. In questo caso, i pantaloni da scegliere sono quelli in tessuto per la stagione primaverile o un paio di jeans: meglio evitare invece quelli del completo che tenderebbero ad appesantire eccessivamente lo stile.

Jeans e giacca: l’abbinamento perfetto per il lavoro

Di abbinamenti perfetti per il lavoro in stile casual chic ce ne sono moltissimi: la regola di base è abbinare sempre un capo elegante con un capo casual ed il gioco è fatto! Possiamo lasciarci ispirare dalle passerelle, che quest’anno hanno puntato molto su questo nuovo trend. Ad ogni modo, un abbinamento perfetto per il lavoro è sicuramente la giacca elegante sopra ad un paio di jeans. Per rendere il tutto leggermente più formale possiamo indossare una camicia, mentre per un look più giovanile ma sempre curato ritorna la maglietta.

Scarpe ed accessori: fondamentali

Per sfoggiare un look casual chic che segua le tendenze del momento non dobbiamo mai dimenticare di dedicare una particolare attenzione ai dettagli di stile: scarpe in primis. Le calzature hanno una grande importanza da questo punto di vista, perché ci permettono di modificare il nostro look attribuendo un tocco di eleganza o al contrario più sportivo.

Se indossiamo la giacca con una camicia ad esempio possiamo alleggerire tutto con delle sneakers, mentre al contrario se la maggior parte dei capi che abbiamo addosso sono casual meglio optare per un paio di scarpe più eleganti e stilose.

Attenzione poi ai dettagli, che sono davvero fondamentali per sfoggiare un stile casual chic davvero pensato ed impeccabile. L’orologio al polso, il cappellino, un girocollo sono tutti elementi che possono arricchire il nostro look rendendo l’outfit completo.

I tatuaggi come accessori

Anche i tatuaggi possono essere pensati come dei veri e propri accessori, specialmente quando arriva la bella stagione ed è più probabile che siano messi in evidenza. Un semplice tattoo può diventare un vero e proprio accessorio di stile, che però deve essere abbinato ad un outfit che tenda più all’eleganza per bilanciare il tutto in modo perfetto.