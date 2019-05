Mirco Antenucci: un’altra stagione da incorniciare per l’attaccante molisano

Si è chiusa con 5 gol e 1 assist e una salvezza conquistata con largo anticipo l’ennesima stagione di alto livello di Mirco Antenucci, attaccante molisano e capitano della Spal di Leonardo Semplici. Dopo le 11 reti dello scorso campionato, il ragazzo di Termoli ha segnato meno ma si è rivelato il perfetto uomo squadra e la spalla ideale per il compagno Petagna. Ed è già tempo di parlare di futuro. Un futuro che potrebbe vederlo, dopo tre anni ricchissimi di soddisfazioni, lontano da Ferrara.

Dall’inizio della sua carriera nel 2002 a oggi, Antenucci ha cambiato 11 maglie diverse. La storia di un vero e proprio giramondo del pallone. Nato a Termoli nel 1984, il molisano cresce calcisticamente nel Giulianova, squadra in cui giocherà per ben cinque stagioni in Serie C alternate a un’annata in C2 con l’Ancona.

A inizio stagione 2007/2008 Antenucci inizierà il suo lungo girovagare. La prima tappa è quella di Venezia, ancora in Serie C1. In Veneto il molisano gioca con buona continuità e si afferma come una delle seconde punte più forti della categoria. I suoi 6 gol (oltre a numerosi assist) in 28 presenze convinceranno il Catania a puntare su di lui e a fargli fare il doppio salto Serie C – Serie A. Dopo sei mesi in panchina con sole quattro apparizioni, il molisano decide però di fare le valigie e spostarsi ancora in cadetteria.

I primi sei mesi li passerà a Pisa. L’anno successivo sarà ad Ascoli dove esploderà come realizzatore: per lui 24 gol in 40 partite. Numeri importanti che convincono il Catania a dargli una nuova chance. La seconda esperienza siciliana è più positiva (le presenze saranno 14) e viene impreziosita dalla prima rete in Serie A.

L’habitat naturale di Antenucci, al momento, sembra quello della Serie B. Passato al Torino, realizza sedici gol in una stagione e mezzo, prima di una breve parentesi allo Spezia e una nuova tappa, questa volta alla Ternana.

Con la maglia delle Fere realizzerà 19 reti e si guadagnerà la chiamata del Leeds, squadra storica del calcio inglese. La nostalgia dell’Italia, però, è fortissima e dopo due buone stagioni in Premiership, Antenucci riceve una chiamata.

Lo cerca la Spal, che sta organizzando con Semplici un progetto ambizioso a cui serve un attaccante di esperienza per garantire alla squadra reti, carattere e personalità. E di quel progetto il termolese ne diventa subito l’uomo simbolo: nel 2016/2017 segna 18 decisive reti per la promozione in A.

A obiettivo raggiunto, Antenucci tentenna: la società ha portato a Ferrara una coppia d’attacco che in categoria è un lusso per la lotta salvezza: Paloschi/Borriello. Alla fine, però, l’amore per la maglia e la sensazione di non aver ancora completato il lavoro lo porteranno a rimanere. Con grandissima gioia di tutto l’ambiente spallino. Alla fine della sua prima stagione da capitano biancozzurro il suo score parlerà di ben 11 gol e 7 assist, fondamentali per la permanenza in Serie A dei ferraresi. Quest’anno altre 5 marcature ed ennesima conferma dei pronostici di Unibet che vedevano proprio la squadra di Semplici tra le candidate a una tranquilla salvezza.

Il futuro, però, potrebbe essere lontano dall’Emilia. Dopo tre anni con uno score complessivo di 98 presenze e 34 gol, Antenucci è finito nel mirino di due ambiziose neopromosse, il Brescia e il Lecce. Nonostante sia alla soglia dei 35 anni, il molisano viene considerato il profilo ideale per due squadre che il prossimo anno giocheranno per mantenere la categoria e che potrebbero aver bisogno di un attaccante con la sua esperienza e con il suo fiuto per il gol.