Gli strumenti per proteggere i minori e le persone fragili saranno al centro di un convegno a Termoli. Si terrà sabato 11 maggio nell’Auditorium del Cosib (Consorzio per lo sviluppo industriale della Valle del Biferno) e sarà intitolato ‘I principali strumenti di protezione giuridica e sociale dei minori e delle persone fragili’.

A partire dalle 8, orario in cui inizierà la registrazione dei partecipanti, e per tutta la mattinata si susseguiranno vari interventi. Moderatore sarà il dirigente del Comune di Termoli Marcello Vecchiarelli. Verranno affrontati temi quali gli istituti giuridici di diritto minorile in ambito civilistico e penalistico, la protezione e la tutela dei minori stranieri non accompagnati, l’istituto dell’Amministrazione di sostegno e il ruolo dell’avvocato nella tutela della persona di età minore.

Relatori saranno la dottoressa Rossana Venditti, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso; il dottor Luca Pacini, Responsabile Area Welfare e Immigrazione dell’Anci (Associazione Comuni Italiani); il dottor Vincenzo Musacchio, docente di diritto penale presso l’Alta Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio in Roma (2011-2012) e Direttore presso il Tribunale Civile e Penale di Larino; l’avvocato Rosa Varriano, vice presidente della sede territoriale di Campobasso della Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni.

Saranno presenti e porteranno i saluti istituzionali i rispettivi presidenti dell’Ordine degli Avvocati di Larino, l’avvocato Oreste Campopiano, e dell’Ordine degli Assistenti Sociali del Molise, la dottoressa Raffaella Ferro.

Il Convegno è stato accreditato infatti dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Larino con 3 crediti formativi e gli assistenti sociali che vi prenderanno parte potranno richiedere i crediti nell’area riservata dal Cnoas come ex-post.