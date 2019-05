I camion e la gru che svetta nel cantiere – in cui fino a poche ore fa non c’era quasi nulla – sono arrivati nelle ultime ore. Questa mattina, 20 maggio, via ai lavori per la realizzazione del cosiddetto Palaltri Sport, ovvero il nuovo minipalazzetto dedicato a boxe, scherma, arti marziali, ginnastica ritmica e artistica, danza e altri sport che non dispongono di strutture adatte a Termoli.

Probabilmente l’accelerata l’hanno data, ancora una volta, le elezioni imminenti il cui voto è previsto per domenica prossima 26 maggio. Da tempo comunque si aspettava l’arrivo del legno necessario per la tensostruttura lamellare coperta da pvc che prevede anche, oltre a un campo polivalente di 650 metri quadrati, una costruzione adiacente adibita spogliatoi e servizi igienici di 72 metri quadrati.

L’impianto dovrà essere adibito ad allenamenti e piccole esibizioni ma non a eventi, non essendoci molto spazio per il pubblico. L’inizio dei lavori era atteso da molti mesi ma solo nel febbraio scorso si è entrati in azione spianando la superficie, mentre oggi è arrivato il materiale necessario, dopo numerosi solleciti. Il progetto è realizzato grazie a un accordo fra l’Amministrazione comunale e le società Blu costruzioni, Del Re Immobiliare e Tecnolian, come compensazione alla popolazione di due diversi interventi urbanistici a Termoli.