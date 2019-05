Meteo nuovamente in peggioramento. Un minimo di bassa pressione in risalita dal nord-Africa apporterà una copertura nuvolosa gradualmente più compatta associata a fenomeni da sparsi a diffusi ed un calo della temperatura

A cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI METEO: l’anticiclone fatica ad imporsi con decisione sull’Italia, dove il meteo si mantiene ancora incerto per via di una lacuna barica. Sostanzialmente i massimi di pressione si mantengono lontani dal nostro Paese, dove pertanto continua il disturbo d’infiltrazioni d’aria fresca in quota, congeniali ad una certa instabilità atmosferica. Tale scenario non è quindi in grado di assicurare pieno bel tempo sull’Italia. Vediamo infatti giornate soleggiate, che poi di botto mutano per via della formazione di temporali. Gli acquazzoni resteranno ancora in agguato nelle ore più calde, con fenomeni anche di una certa intensità stante il maggiore riscaldamento diurno.

TEMPERATURE: le temperature sono salite nei valori massimi, con il ritorno di un po’ di caldo a partire dal Nord Italia, con punte anche di 25-26 gradi. Come già detto, non sembrano esserci i presupposti perché si affermino pienamente condizioni meteo stabili anticicloniche e per il weekend appare anzi confermato un nuovo guasto meteo che colpirà più direttamente le regioni del Centro-Sud.

EVOLUZIONE DEL TEMPO NEL WEEKEND: il previsto cambiamento verrà portato dall’affondo di un nuovo impulso d’aria fresca in quota, in discesa dal Nord Europa, che approfitterà della fragilità anticiclonica sul Mediterraneo. Tale vortice d’aria fresca in quota si porterà sul Mediterraneo Occidentale, approfondendosi tra Baleari e Nord Africa fin dalla giornata di sabato.

Venerdì: mattinata tutto sommato discreta con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Nel coso del pomeriggio, consueto aumento della copertura nuvolosa in un contesto di accentuata instabilità. Sono attesi, pertanto, rovesci e temporali sul Molise interno centrale ed occidentale. Sulla costa, atteso un aumento delle nubi in serata ma senza precipitazioni. Ovunque i venti si disporranno da sud-ovest di intensità debole. Mare poco mosso. Temperatura stazionaria.

Sabato: al mattino, poco nuvoloso. Nel pomeriggio ed in serata nubi in aumento con piogge sparse. Precipitazioni che sul finire della giornata potrebbero interessare anche le aree costiere. Venti deboli. Temperature in diminuzione.

Domenica: peggioramento esteso a causa di un minimo di bassa pressione dal nord-Africa. Su tutto il Molise è attesa una copertura nuvolosa più compatta con precipitazioni da deboli a moderate. Venti moderati in rotazione da nord. Calo della temperatura.