L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti che, dopo aver avvertito l’odore di bruciato, si sono accorti del fumo che fuoriusciva dallo stabile e hanno immediatamente telefonato al 115 per chiedere aiuto.

In fiamme questa mattina – 23 maggio – un capannone industriale a Bagnoli del Trigno, in provincia di Isernia, dove è stato necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco e di venti pompieri per domare l’incendio che si era sviluppato all’interno dei locali per cause ancora da chiarire.

Le operazioni di spegnimento del rogo sono state lunghe e difficoltose.