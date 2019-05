Studenti nuovamente in piazza questa mattina 24 maggio per protestare contro i mancati provvedimenti a favore dell’ambiente e sensibilizzare i governi e le popolazioni sulla crisi climatica in atto che mette a rischio la sopravvivenza stessa del pianeta, o come sarebbe meglio dire, dell’esistenza umana sulla Terra.

Difatti gli alunni delle scuole superiori di Termoli hanno aderito al ‘Global Stirke for Future 2’, secondo appuntamento di protesta dopo quello organizzato a fine marzo sulla forte spinta anche mediatica delle proteste sostenute dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Purtroppo però, da allora a oggi nulla è stato fatto di concreto dallo Stato italiano e dagli altri dell’Unione Europea per migliorare la lotta contro i cambiamenti climatici e soprattutto contro l’inquinamento che ne è la causa principale.

Così poco prima delle 9 gli studenti si sono ritrovati in piazza Sant’Antonio fra musica e striscioni inscenando una forma pacifica di protesta e fingendo di gettarsi dal costone della piazza verso il mare.

Alcuni dei giovani si sono intrattenuti a parlare con dei candidati alle elezioni comunali, mentre il dibattito cui hanno preso parte anche alcuni esperti di ambiente e raccolta differenziata, è andato via via scemando, dato che molti studenti hanno pian piano abbandonato la piazza a favore di un giro su corso Nazionale o nel Borgo antico, oppure per un tuffo in mare o un po’ di tintarella in spiaggia.