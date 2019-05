Mancata Bandiera Blu, sindaco replica a Roberti: “Non si agganci alle strumentalizzazioni”

A Francesco Roberti, candidato a sindaco col centrodestra, che ha parlato di “grave danno di immagine” per la mancata assegnazione della Bandiera Blu alla spiaggia di Termoli, replica Angelo Sbrocca ribadendo che la bandiera Blu non è stata chiesta dal Comune, come già spiegato nei mesi scorsi, e che lo stesso Roberti ne era perfettamente al corrente.

“Ho letto sulla stampa – dichiara il sindaco uscente e ricandidato alla fascia tricolore – una dichiarazione del candidato Francesco Roberti sulla mancata assegnazione della Bandiera blu alla città di Termoli e del conseguente danno all’immagine che ne avrebbe ricevuto la città. Probabilmente Roberti, preso dalla difficile campagna elettorale che sta portando avanti e dai difficili equilibri interni con alcuni componenti della sua coalizione, dimentica che la Bandiera blu non avrebbe mai potuta essere assegnata a Termoli per un motivo molto semplice: non l’ha richiesta. Le spiegazioni della mancata richiesta sono state ampiamente motivate sia alla Stampa e sia a seguito di specifiche interpellanze di consiglieri comunali.”

Angelo Sbrocca continua: “L’assenza della Bandiera blu l’anno passato ha provocato come unico ‘danno’ quello dell’aumento delle presenze a Termoli di turisti stranieri ed Italiani e ciò nonostante il terremoto. E se questi sono i danni di immagine ben vengano. Se ci si vuole confrontare seriamente su quello che dovrà essere lo sviluppo turistico sostenibile di questa città anzi di questo territorio io sono sempre disponibile anche ad un confronto pubblico ed individuare le carenze evidenti che la mia amministrazione ha cercato di colmare a volte anche, lo devo riconoscere, con il consenso dello stesso consigliere Roberti. Non ci agganciamo alla strumentalizzazione dei vessilli in campagna elettorale ma diciamo chiaramente cosa si vuole fare!”