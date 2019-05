La mamma è la migliore medicina per non sentirci continuamente responsabili di quello che accade nel mondo, è l’ombra in una estate bollente, la lavasciuga delle nostre coscienze, pulisce i peccati e asciuga l’anima al sole. È quella persona che, di continuo, ci dice: “Quando avrai dei figli anche tu, allora capirai”, ci rivolgiamo alle mamme per guardare l’arcobaleno dopo la pioggia, in una confusione sono il silenzio, donne sedute su una panchina ad aspettare la loro gioventù passata troppo in fretta, “ostinate” nel commettere sbagli altrimenti non sarebbero mamme.

Fanno apprensione di secondo nome e hanno tatuato sulla pelle la parte migliore di noi, siamo tutti un po’ mammoni, in fondo la mamma è sempre la mamma, forse perchè di mamma c’è n’è una sola e, quando vanno via, non ci dicono mai addio ma arrivederci alla prossima lacrima. Le mamme “angeliche” sono in grado di far sostare la tristezza su una spiaggia deserta e, contemporaneamente, fermare la felicità il più a lungo possibile, rappresentano l’area di servizio, quel punto di ristoro h24 tale da non vedere l’ora di farci esclamare: “Mamma mia!”.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)