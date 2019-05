Maltrattementi in famiglia, 38enne non rispetta prescrizioni del giudice: riportato in carcere

Nel pomeriggio di venerdì 3 maggio, i Carabinieri della Stazione di Campomarino hanno arrestato un 38enne bulgaro, da tempo dimorante in Italia, eseguendo un provvedimento cautelare in carcere a suo carico.

L’uomo è accusato del reato di maltrattamenti in famiglia, in particolare a carico della moglie. Infatti nel dicembre del 2017 era stato sorpreso da una pattuglia della Sezione Radiomobile, nella flagranza del reato e per questo arrestato.

Ma nonostante il provvedimento restrittivo per il quale all’uomo erano state imposte diverse prescrizioni, il bulgaro continuava a non rispettare i provvedimenti del giudice.

Cosa che è stata prontamente segnalata all’Autorità Giudiziaria proprio dai Carabinieri di Campomarino. Così il Gip del Tribunale di Larino, condividendo i risultati delle indagini, ha emesso un provvedimento cautelare, disponendo il trasferimento dell’uomo nel penitenziario di Larino.