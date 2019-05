Più sbadigli che azioni nella partita tra Sammaurese e Campobasso che finisce 2-1.

E’ l’ultima partita della stagione per i rossoblù, di scena allo stadio ‘Macrelli’ di San Mauro Pascoli (provincia di Forli Cesena) e seguito da una trentina di calorosi tifosi. Gara anticipata a oggi – 4 maggio – dopo la richiesta delle due società e accordata dalla Lega.

Entrambe le formazioni non hanno più niente da chiedere al campionato: hanno conquistato la salvezza, obiettivo minimo stagionale fissato dai rispettivi club.

Il ragazzi di mister Bagatti (che fa esordire tra i pali il giovane portiere Cutrupi) più intraprendenti nei primi 20 minuti, quando si fanno vedere con Ranelli (12′) e Giacobbe (14′). Clamorosa occasione per Cogliati al minuto 22: a tu per tu con l’estremo difensore di casa Hysa, non riesce a insaccare. E dopo aver sprecato tre occasioni, per i rossoblù si consuma la beffa: intorno alla mezz’ora Tommasini atterra in area Louati. Il direttore di gara non ha dubbi e concede il penalty trasformato da Zuppardo (35′).

Euforici per il vantaggio, i padroni di casa iniziano a premere il piede sull’acceleratore provando a realizzare il raddoppio.

Nella ripresa gli ospiti si lanciano in attacco alla ricerca dell’1-1, ma sono sfortunati nonostante i tentativi di Giacobbe (50′), Antonelli (53′), Leto (58′). Ma la Sammaurese, dopo aver sciupato un paio di occasioni, firma il raddoppio con Soumahin (72′). Gara finita? Non proprio. Per evitare una figuraccia il Campobasso accorcia le distanze con Magri (88′) che trafigge il numero uno di casa con un colpo di testa su assist di Leto. Al 90′ il difensore ex Chievo potrebbe pareggiare, ma la palla finisce per un soffio alta sulla traversa.

Nei minuti di recupero c’è il tempo di vedere l’espulsione di Magri (92′) per gioco pericoloso.

Cala il sipario sulla stagione rossoblù. Ed ora è il momento dei bilanci per la società del presidente Nicola Circelli che nei prossimi giorni inizierà a prendere le prime decisioni su staff tecnico e parco giocatori. Chi resterà? Chi andrà via? Mister Bagatti allenerà la squadra anche la prossima stagione? E poi la grande incognita: il ripescaggio e il sogno di tornare in Lega Pro. I tifosi sperano e incrociano le dita.

Ultimi 90 minuti per Isernia e Agnone che domani, 5 maggio, si giocano il tutto per tutto per evitare la retrocessione. Partita durissima per i pentri, ospiti della seconda forza del torneo Matelica. I granata invece sfidano la Vastese.

