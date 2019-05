L’Isernia torna in Eccellenza. Agnone, salvezza rimandata allo spareggio con la Vastese

Isernia condannata alla retrocessione dopo il ritorno in serie D: questo il verdetto dell’ultima giornata del campionato. Ai biancocelesti allenati da mister Silva non basta il buon pareggio (1-1) conquistato in provincia di Macerata al cospetto del Matelica, seconda in classifica. I pentri chiudono il torneo al penultimo posto: retrocessione diretta assieme all’ultima Castelfidardo.

Ci sono altri 90 minuti di speranza per l’Olympia Agnonese che si giocherà la permanenza in serie D contro la Vastese, stessa avversaria battuta oggi – 5 maggio – al Civitelle. Un match emozionante, finito 3-2 per gli altomolisani, passati in svantaggio e in grado di ribaltare il risultato grazie ai gol di Ricciardi (su rigore), un autogol dell’ex Campobasso Del Duca e di Formuso. Per gli adriatici in gol Shiba e Leonetti.

Pratica salvezza già chiusa per il Campobasso che ha concluso il torneo con una sconfitta maturata ieri sul campo della Sammaurese.