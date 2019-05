Si è svolta ieri, martedì 21 maggio, a Termoli in Piazza Giovanni Paolo II, la manifestazione conclusiva del Service di Zona sull’Educazione Stradale rivolto agli studenti della Scuola Primaria.

L’evento è stato realizzato dal Lions Club Termoli Host in collaborazione con la Provincia di Campobasso e il Comune di Termoli.

Alla cerimonia, a cui ha presenziato il Presidente della Zona B del Lions Club International Graziella Vizzarri e il Presidente del Lions Club Termoli Host Giuseppe Musacchio, ha partecipato una rappresentanza studentesca delle Scuole Primarie di Termoli. Nel progetto sono stati coinvolti rappresentanti dei Carabinieri, della Polizia di Stato, dei Vigili Urbani, della Misericordia e dell’Aci. Nel corso della manifestazione erano presenti delle auto con i relativi equipaggi dei Carabinieri, della Polizia Stradale e dei Vigili Urbani.

Il personale delle forze dell’ordine ha illustrato le attrezzature di cui dispone per la sicurezza stradale. La Misericordia era presente con due autoambulanze, nel corso della manifestazione sono state organizzate delle dimostrazioni per i bambini di BLS – Basic Life Support (tecnica di primo soccorso alle funzioni vitali). L’ACI -Automobile Club d’Italia ha partecipato alla manifestazione con un Carro Attrezzi per il soccorso stradale e ha realizzato un percorso in cui facendo indossare ai ragazzi degli occhiali che simulano la percezione della realtà nello stato di ebbrezza, li ha resi partecipi dei pericoli che si corrono quando si versa in uno stato di alterazione alcolica.

Nella parte finale della manifestazione sono state esposte anche due auto da rally per dimostrare ai ragazzi la particolare attrezzatura di sicurezza necessaria per gareggiare in queste corse.

Il Service sull’Educazione Stradale aveva già svolto una serie di lezioni in aula con gli studenti delle quarte e delle quinte delle Scuole Primarie di Termoli, lezioni che sono state condotte da ufficiali delle forze dell’ordine, dall’ingegner Antonio Plescia e da Antonello Giordano della Provincia di Campobasso; nel corso di questi incontri sono stati distribuite 660 pubblicazioni realizzate dalla Provincia di Campobasso e dal Lions Club Termoli host che illustrano le norme basilari di educazione stradale. Antonio Plescia ha partecipato anche in veste di Officer del Distretto 108A per l’Educazione Stradale del Lions Club International.

“Il service – ha dichiarato il presidente Giuseppe Musacchio – ha perseguito lo scopo di insegnare ai bambini cos’è la strada, l’uso che bisogna farne, i segnali da conoscere, le regole da osservare e i comportamenti vietati quando si è in strada”.

I Lions ringraziano “per la fattiva collaborazione prestata alla realizzazione del service i dirigenti scolastici Rosanna Scrascia, Marina Crema, Annibale Rocco, l’Amministrazione Comunale di Termoli, il governatore della Misericordia di Termoli Romeo Faletra, il comandante dei Carabinieri tenente Edgar Pica, il maresciallo maggiore Massimo Pacucci, il comandante della Polizia Stradale Salvatore Augelli, il comandante dei Vigili Urbani Antonio Persich, il dottor Giovanni Caturano e il dottor Gugliemo Marconi dell’Automobil Club Italiano, il signor Marco Iacovello

e il signor Michele Imbimbo”.