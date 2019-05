L’ex marito non c’è e lei gli “svaligia” casa: casalinga denunciata

In quella casa avevano condiviso giorni ed emozioni, prima della fine del loro matrimonio.

Un’interruzione evidentemente foriera di strascichi inconsueti. Perché lei, approfittando della momentanea assenza dell’ex marito, ha deciso di fare irruzione nella in quella dimora – un tempo assurta a comune nido d’amore – per portar via gran parte del mobilio, alcune porte interne e addirittura parte dei servizi igienici.

Utilizzando la copia delle chiavi ancora in suo possesso, la casalinga isernina è riuscita a intrufolarsi nell’abitazione dell’ex consorte, provocando inoltre diversi danni all’impianto elettrico e alle installazioni idriche e sanitarie.

Un comportamento non sfuggito però ai Carabinieri della Compagnia di Isernia, che hanno denunciato alla magistratura la donna per danneggiamento e appropriazione indebita