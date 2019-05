Lega primo partito a Termoli, anche i Popolari fanno il “botto”. Ecco i nomi più votati

Per uno di quei complessi meccanismi che regolano le leggi elettorali, per ora c’è solo una certezza. Se il ballottaggio lo vincerà Francesco Roberti scatterà il premio di maggioranza e quindi i 15 consiglieri. Se invece dovesse diventare sindaco Angelo Sbrocca il calcolo verrà fatto su mera base proporzionale e la maggioranza, sebbene risicata, andrà alla parte avversaria, profilando l’ipotesi della cosiddetta “anatra zoppa”.

In ogni caso, alle 2 della notte, il dato non è definitivo e il calcolo non può essere perfezionato. Ma qualche elemento significativo c’è già, insieme ai nomi dei candidati che hanno racimolato il maggior numero di preferenze. Due su tutti. Uno è Enzo Ferrazzano, dei Popolari, l’altro Michele Marone che invece si è candidato con Lega Salvini. Partito che ha letteralmente sfondato. Una percentuale che sfiora il 13% è che lo piazza in testa alla hit delle liste che hanno preso parte alla competizione per le amministrative del 26 maggio.

In ambito centro-destra le liste hanno superato il 52% delle preferenze, ottenendo un vantaggio di circa 4 punti percentuale sul candidato sindaco Francesco Roberti, penalizzato da un voto disgiunto che però rientra in una forbice fisiologica. Se la Lega guida la classifica, subito dopo ci sono i Popolari per l’Italia’, movimento che fa riferimento all’assessore regionale Vincenzo Niro e che in Molise si conferma una forza dal punto di vista elettorale.

In questi due partiti orbitano alcuni dei consiglieri che hanno fatto man bassa di preferenze. L’ex assessore alle attività produttive di Sbrocca, Enzo Ferrazzano, uno dei cosiddetti transfughi, ha superato quota 500. Molto votati, sempre all’interno dei popolari, anche Costanzo Pinti e Vincenzo Aufiero. Nella Lega Salvini record per Michele Marone, che supera i 400 voti, ottimi risultati per Annibale Ciarniello, Rita Colaci, Bruno Fraraccio.

Il partito di Berlusconi, Forza Italia, si attesta sul 9% e premia Giuseppe Mottola, Enrico Miele, Francesco Rinaldi e Fernanda de Guglielmo. Bene anche la lista di Fratelli d’Italia dove i più eletti sono stati Silvana Ciciola, l’ex sindaco Antonio Basso di Brino, Luciano Paduano e Alberto Montano, altro sindaco ex.

Grande sorpresa delle urne è Nico Balice, che con Siamo Termoli nel futuro cola sopra i 350 voti, un dato in aggiornamento continuo. Bene anche Giuseppe Spezzano, ex assessore di Termoli.

Il MoVimento 5 Stelle ottiene tra il 18 e il 19% e nei nomi della lista spicca per numero di preferenze quello di Daniela Decaro. In consiglio entrerà sicuramente Nick Di Michele. Così come entrerà Marcella Stumpo, della Rete della Sinistra.

Nella coalizione del centro-sinistra il partito più votato è quello Democratico, dove a giocare il ruolo principale in termini di voti ottenuti sono stati Oscar Scurti, Manuela Vigilante, Michele Ventresca, Antonio Sciandra. Bene anche la lista VotaxTe, nella quale spiccano le preferenze di Maricetta Chimisso ex vicesindaco di Sbrocca e Pino Marino, oltre che di Mario Orlando, consigliere uscente.

Unione per il Molise supera il 4% e assegna i migliori risultati ad Andrea Casolino, ex consigliere di maggioranza, Peppino de Lena e Maria Teresa Astore. Decisamente sotto le aspettative la lista Italia in Comune, che non arriva al 2%.