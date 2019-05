Lavori terminati, Termoli ha un faro nuovo di zecca

Era stato il ‘cruccio’ del borgo antico di Termoli per anni. Ora il nuovo faro c’è, ed è nuovo di zecca, dopo che il precedente – non funzionante dal 2014 – era stato smontato. La struttura era infatti pericolante e per anni si sono viste impalcature poco ‘turistiche’.

Ci sono voluti mesi (i lavori conclusi oggi erano iniziati a marzo) perchè si arrivasse a questo risultato. I ritardi di questi anni sono dipesi soprattutto da ragioni burocratiche. Per i lavori il Comune di Termoli ha dovuto coinvolgere il Provveditorato delle opere marittime di Napoli.

Il faro ricostruito svetta ora in via Federico II di Svevia.