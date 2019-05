Lavori pubblici, Orlando si sfoga: “Falso dire che sono fatti per avere voti”

Il consigliere di maggioranza uscente e candidato con Unione per Termoli Mario Orlando ha voluto replicare a chi sostiene che i lavori pubblici che sono in fase di realizzazione in queste ultime settimane siano stati una sorta di propaganda elettorale da parte dell’Amministrazione Sbrocca.

Dall’asfalto in via Udine alla rotatoria di piazza del Papa, dalla tensostruttura di viale Pertini fino al marciapiede di via dei Palissandri, molti cittadini hanno notato questi lavori nell’ultimo periodo ed è diffusa l’opinione che siano stati fatti a ridosso delle elezioni proprio per accattivarsi l’opinione degli elettori.

“Chi dice queste cose non ha mai fatto un’opera pubblica e mi riferisco ai candidati di centrodestra. Per realizzare delle opere ci vogliono tempi molto lunghi per iter e burocrazia. Non hanno idea di quanto impegno c’è voluto per avere i soldi e portare a termine lavori come via Udine o il faro del Borgo vecchio. Farebbero meglio a stare zitti”.