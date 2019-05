Lavori di rifacimento dei marciapiedi, divieto di sosta nel centro urbano

Continuano i lavori per il rifacimento dei marciapiedi nel centro cittadino di Campobasso.

Al riguardo il dirigente di Palazzo San Giorgio ha ordinato a partire da oggi – 30 maggio – il divieto di sosta su alcune strade.

Ecco quali: via Cavour, Piazza Cuoco, via Veneto, via Mazzini (dall’incrocio di via Garibaldi a Piazza Gabriele Pepe), via Roma (dall’incrocio di via Pietrunto all’incrocio di Piazza della Vittoria), piazza Vittorio Emanuele (dall’incrocio di piazza d’Ovidio all’incrocio di via Nobile), Viale Elena (dall’incrocio di via Nobile a Piazza Falcone e Borsellino), via Verdone, via Scatolone, via Petrella, via Romagnoli, via De Attellis, via Monforte.

Il provvedimento è stato pubblicato online sul sito del Comune di Campobasso.

La ditta esecutrice dei lavori provvederà alla posizione della segnaletica relativa alla sicurezza dei luoghi di lavoro (prevista dalla legge numero 626 del 1994) e concorderà di volta in volta, l’ufficio viabilità della polizia vocale, gli orari e i giorni in cui verranno interessate le singole strade per gli interventi programmati.