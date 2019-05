L’autismo a 360 gradi: via alla Giornata europea della logopedia

Oratino si prepara ad ospitare la Giornata europea della logopedia. “L’autismo a 360°, conoscere per agire”: il tema dell’iniziativa della Federazione italiana logopedisti Abruzzo-Molise in programma presso l’aula consiliare dalle ore 9.

Un evento che, spiegano gli organizzatori, “nasce dalla volontà di diffondere maggiori conoscenze sul tema e permettere così di migliorare gli interventi in ambito riabilitativo nella nostra regione. Questa condizione, che in Italia colpisce circa 78mila persone, in prevalenza maschi (i casi riferibili ai disturbi dello spettro autistico sono 270mila), manifesta sintomi ‘unici’, che impattano sulle capacità del linguaggio e sulle abilità sociali. Se fondamentale è la tempestività diagnostica, assolutamente indispensabile, nell’intervento terapeutico, è la multidisciplinarietà, cioè il coinvolgimento di più figure professionali. Tra queste un ruolo ‘chiave’ è svolto dal logopedista che può educare il bambino all’integrazione sociorelazionale, favorendo il potenziamento di abilità più fragili quali la parola, la comprensione, la scrittura e la lettura. Ecco perché la Giornata Europea della Logopedia 2019 è dedicata all’autismo”.

Durante la giornata si discuterà dell’importanza del coinvolgimento dei genitori durante le sedute, delle varie possibilità comunicative che possono essere utilizzate (low-tech e high tech) e di come sia indispensabile un approccio multidisciplinare di fronte a questa sindrome. Tutti gli interventi, dei vari esperti, avranno come obiettivo quello di far comprendere ai partecipanti che si può rompere l’isolamento che caratterizza l’autismo e imparare a comunicare.