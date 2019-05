Sarà Eugenio Bennato il cantante protagonista della festa patronale dedicata a San Pardo a Larino. Il cantautore e musicista napoletano sarà sul palco domenica 26 maggio alle 22.30 in piazza Duomo a Larino per concludere con un concerto dal vivo la festa patronale.

Laureato in fisica e fratello di Edoardo e Giorgio, anche loro cantanti e musicisti, il cantante 71enne porterà nella città frentana il suo Controcorrente Tour 2019: nella sua musica grande spazio al canto popolare e alla tarantella, nel 1969 ha infatti fondato la Nuova Compagnia di Canto Popolare a cui si ispira anche negli anni per comporre numerosi brani. Nel 2008 è stato sul palco dell’Ariston di Sanremo con il brano Grande Sud, interpretato insieme a Pietra Montecorvino. Con i suoi concerti ha girato tutto il mondo.

Il concerto in piazza sarà l’ultimo evento del ricco calendario che l’Amministrazione Comunale di Larino e gli organizzatori hanno messo a punto per celebrare il patrono. A partire dal 21 maggio infatti alle 10 nell’atrio di Palazzo Ducale ci sarà il laboratorio didattico “I Fiori di San Pardo”, il 23 invece sempre nell’atrio alle 17.30 “La carrese di San Pardo: i fiori, il canto, le tradizioni dell’antica Larino”. Il 24 maggio poi in piazza Vittorio Emanuele alle 21.30 i Curakanta in concerto.

Il 22 maggio nella sala Freda del Palazzo Ducale il Rotary Club di Larino porterà il Premio “Vincenzo Cuoco” arrivato alla quinta edizione , mentre il 24 si occuperà dalle 10.30 della conclusione del progetto sulla riqualificazione dell’area frentana. Me.Mo. Cantieri Culturali il 25 maggio alle 10 presenterà “Tessere di storia”, una visita guidata e un laboratorio didattico sul mosaico per bambini da 5 agli 11 anni.