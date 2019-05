Un episodio che ha dell’incredibile quello avvenuto nella tarda serata di oggi, domenica 26 maggio, in via Dante. Nella parte finale della nuova strada di collegamento tra la ferrovia e la Madonnina, nei pressi dell’istituto bancario, un lampione della pubblica illuminazione ha preso fuoco. In pochi secondi fiamme e fumo hanno coperto il corpo superiore dell’apparecchio che continuava a consumarsi inesorabilmente sotto il fuoco.

Immediato l’intervento di una pattuglia della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco che, grazie all’ausilio dell’autoscala, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza del palo.

Via Dante è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia per permettere al 115 di lavorare in completa tranquillità e senza pericoli. Il traffico è stato deviato su strade alternative sotto il controllo vigili urbani.

Incredulità ed anche un po’ di spavento tra gli automobilisti che si trovavano a percorrere la strada, terrorizzati dalla possibilità che la parte della struttura di illuminazione potesse cedere e cadere su qualche vettura in transito o, peggio ancora, sui binari della ferrovia.