L’Adriatica Campomarino vince il campionato provinciale Giovanissimi e la Coppa Disciplina. È la sesta affermazione (tra giovanissimi e allievi) e la quarta in Coppa Disciplina, considerato che quest’anno anche la squadra nazionale femminile Under15 ha trionfato nella graduatoria del fair Play

Con il due a zero rifilato alla Turris si è concluso sabato il campionato Giovanissimi U15 dell’Adriatica Campomarino. I ragazzi di Campomarino hanno disputato 20 partite con uno score di 17 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio, miglior difesa e capocannoniere (Kledi Gallo) del campionato.

La vittoria del campionato è senza dubbio meritata vista la superiorità emersa con squadre forti e ben organizzate come Real Guglionesi, San Pietro e Paolo “A”, Turris, Kalena, Petacciato, San Martino ed altre. L’Adriatica Campomarino ha raggiunto anche l’obiettivo principale della stagione, vale a dire la vittoria della Coppa Disciplina.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente Marco Altobello: “La vittoria del campionato provinciale è frutto di un percorso importante che ha visto questi ragazzi crescere insieme negli ultimi otto anni grazie al lavoro del nostro staff tecnico. La soddisfazione principale deriva dal primo posto della Coppa Disciplina, che fa il bis con quella della squadra femminile Under15, a conferma della nostra attenzione all’aspetto disciplinare, della lealtà e del fair-play.

Questo gruppo, composto da ben trenta ragazzi quasi tutti classe 2005 e quindi ancora in età per la categoria Giovanissimi il prossimo anno, fa ben sperare per il futuro e per i campionati regionali a cui parteciperemo nella prossima stagione”.

I risultati raggiunti ripagano la scuola calcio Adriatica Campomarino dei sacrifici e dell’impegno sportivo e sociale che da 17 anni caratterizzano l’associazione di Campomarino, che ha saputo dare continuità ad un progetto importante che coinvolge tanti bambini e ragazzi di Campomarino e di altri paesi del Basso Molise. Anche quest’anno la stagione si concluderà con il Torneo Internazionale (giunto alla 15° edizione consecutiva) che vedrà coinvolte tante squadre e anche turisti dalla Gran Bretagna, dal 25 maggio al 2 giugno.

Questi i calciatori:

Di Giacomo Tommaso, Basile Alessio, Bagnato Jaky, Colapietra Amedeo, Curumi Claudio, Ruberto Lorenzo, Deda Leonard, Desiderio Danilo, Duzha Klejdi, Di Giacomo Lorenzo, Di Vito Mattia, Ferrazzano Lorenzo, Fortunato Angelo, Giuliani Antonio, Gjoni Mario, Gallo Kledi, Kaja Bedri, Matassa Simone, Morrica Silvio Pio, Primiani Guido, Qorri Dorjan, Russi Andrea, Russi Oreste, Xhemani Loris, Russi Daniel, Belpulsi Gabriel, Ricucci GianMatteo, Lusha Luis, Ricucci Michele Pio, Chimisso Cristian.

Istruttore: Luca Altobello; Istruttori portieri: Marco Basile, Mario Morrica; dirigenti: Marco Di Vito, Barbara Ferrante, Piero Di Giacomo, Ubaldo Dicenso, Roberto Scalella.