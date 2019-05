“La vita di Maria danzando il suo sì”: tante iniziative al Santuario Madonna delle Grazie

“Dicono i teologi che Santa Maria, ricevuto l’annuncio della gravidanza divina, abbia cantato e danzato il Magnificat coinvolgendo la parente Elisabetta in un vortice di gioia e di fede. Vogliamo anche noi lasciarci rapire da questa sinfonia d’amore. Lunedi 27 Maggio alle 20,30 siamo tutti invitati presso il Santuario Madonna delle Grazie alla prima delle tre serate in onore a Maria. Martedì 28 avremo con noi fra Carlo Roberto con un percorso artistico meditativo su Maria prima credente, e infine mercoledì 29 una ricca tavola rotonda con la partecipazione di tante donne ordinarie che donano la vita in modo straordinario. Allora guardiamo a Maria e, mettendo i piedi nelle orme sue, procediamo sicuri verso Cristo”.

Don Bruno e le Sorelle Francescane della carità