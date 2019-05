Ore 23

Fischio finale di questo atteso election day: urne chiuse alle 23 in punto. Dopo qualche minuto è cominciato lo spoglio delle schede relative alle elezioni Europee. Alle 14 di domani – 27 maggio – invece ‘toccherà’ alle schede arancioni, quelle delle Amministrative.

Ore 22

Seggi aperti per gli ultimi 60 minuti. E nei corridoi delle scuole sedi di sezioni elettorali c’è ancora qualche cittadino che si affretta ad andare a votare. Nonostante l’orario, discreto il traffico alla ‘Jovine’ che ospita ben dodici sezioni elettorali.

Ore 19.30

Il 53,57% dei campobassani ha votato alle ore 19: questo il dato fornito nell’ultima rilevazione effettuata dalla Prefettura. Nonostante il tempo uggioso, che avrebbe scoraggiato i più a restare a casa sulla poltrona, e anche se oggi in città erano in programma cresime e matrimoni, gli elettori hanno finora fornito una buona risposta in termini di partecipazione alle urne. A dimostrazione che, in un clima di generale disaffezione rispetto alla politica, la scelta del prossimo sindaco e dei consiglieri comunali continua ancora a interessare la cittadinanza.

Anzi, volendo fare un raffronto con le Amministrative del 2014, l’affluenza è in aumento di due punti percentuali: cinque anni fa alle 19 aveva votato il 51, 8% degli aventi diritto.

Ore 19

Sezioni elettorali sprovviste delle tabella di scrutinio (mod. N.262/1_AR frontespizio stampato in rosso e frontespizio stampato in nero): questa la segnalazione che alcuni presidenti di seggio hanno inoltrato alla Prefettura di Campobasso per essere riforniti. In pratica, parliamo dei documenti in cui vengono riportati i voti scrutinati assegnati ai candidati sindaco e che saranno fondamentali dalle ore 14 di domani, 27 maggio, quando di procederà allo spoglio delle schede azzurre delle Amministrative.

“È stata fatta richiesta presso la Prefettura deputata alla fornitura, ma al momento ancora non vengono consegnati”, riferisce un rappresentante di lista. Una richiesta che sarà soddisfatta in serata.

Ore 18

Sotto la pioggia battente, che finora non ha dato tregua, continua la “processione” dei campobassani verso i seggi di queste amministrative 2019. Più ingorghi nei parcheggi, nei pressi delle sedi elettorali, che davanti alle urne: le operazioni di voto, infatti, procedono in maniera omogenea e senza eccessive problematiche. Anche questo pomeriggio buona l’affluenza; alla “don Milani” di via Leopardi, all’Istituto di via Gramsci nel quartiere Cep, così come alla D’Ovidio, in via Gorizia.

C’è chi, tra gli addetti ai lavori, si aspetta la “solita” carrellata di “ritardatati” a ridosso dell’ora di cena: probabile che una buona fetta di elettori attenda questa sera per esprimere la propria preferenza. Non pochi gli indecisi: tra i corridoi, infatti, in molti si affrettano a consultare i cartelloni appesi al muro per fugare dubbi e ultime perplessità prima di presentarsi in cabina elettorale.

Ore 12.45

Affluenza in aumento nella tarda mattinata odierna: prima dell’ora di pranzo, infatti, nei seggi della D’Ovidio si sono infittite le schiere di elettori. Nessun disagio particolare, nè code chilometriche: le operazioni di voto sono potute procedere in maniera abbastanza fluida, senza grandi intoppi. Poco dopo mezzogiorno, davanti alla sezione numero 13 anche l’avvocato Maria Domenica D’Alessandro, candidata sindaco per la coalizione di centrodestra a Palazzo San Giorgio. Tanti i giovani accorsi alle urne per partecipare alla tornata elettorale: un elemento di buon auspicio, un segnale che senso civico e cultura democratica non attraversano poi una crisi così tanto profonda.

Ore 12.30

Poco dopo mezzogiorno, accompagnato dalla moglie Teresa e dai figli Andrea e Francesco, il sindaco uscente Antonio Battista è arrivato nella sezione 53 che si trova nella scuola di via Gramsci a Campobasso. “Sono andato prima a messa”, confida il primo cittadino ricandidato per il centrosinistra per il secondo mandato alla guida del Municipio del capoluogo molisano. La sua sezione è una delle più grandi della città: quasi mille elettori. Anche qui, nella scuola di via Gramsci, all’interno del quartiere Cep, l’affluenza dei cittadini è stata massiccia, in alcune sezioni si sono registrate file. Nota curiosa: in questo istituto scolastico si sono recati alle urne alcuni allievi carabinieri non residenti a Campobasso ma che hanno potuto esercitare il diritto di voto ed esprimere la loro preferenza per i candidati in corsa alla Parlamento europeo.

Ore 12

L’affluenza alle urne delle ore 12, la prima rilevata delle tre previste nell’arco della giornata, è del 19,35%. Un dato abbastanza buono anche se non entusiasmante dal punto di vista della partecipazione.

Ore 11.45

Come ormai capita da un pezzo a questa parte, complice l’uso massiccio dei social, il silenzio elettorale che dovrebbe caratterizzare la giornata di operazioni alle urne è stato violato. Sulla sua pagina la candidata della coalizione del centrodestra Maria Domenica D’Alessandro ha invitato esplicitamente a munirsi di carta d’identità e tessera elettorale e apporre una croce sul suo nome e sui simboli della sua coalizione. Un post contestato da diversi lettori, che la stanno informando di non rispettare le regole e di scorrettezza.

Ore 11

La pioggia e il meteo non particolarmente felice non hanno scoraggiato gli elettori campobassani; quanto meno non quelli che hanno espresso la propria preferenza elettorale nelle sezioni della “D’Ovidio” di Campobasso. In queste prime ore, infatti, la “chiamata alle urne” ha fatto registrare una buona affluenza sia in piazza della Repubblica che nella sede di via Gorizia. Nelle stanze dell’Istituto comprensivo di piazza della Repubblica, sezione 1, anche il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Roberto Gravina.

Paola Liberanome di ‘Io amo Campobasso’ arriva intorno alle 11 al seggio di via Leopardi. “Non ho ho trovato la tessera elettorale e sono dovuta andare a rifarla”, spiega ai giornalisti che la stavano aspettando per uno scatto. Ad accompagnarla Christian Musenga, uno degli esponenti del movimento d’opinione nato lo scorso 14 febbraio.

Anche Orlando Iannotti ha votato di buon’ora, ma non a Campobasso bensì a Oratino, il suo comune di residenza nonché paese alle porte del capoluogo che ha guidato da sindaco in passato. Iannotti è uno degli aspiranti primi cittadini a palazzo San Giorgio, in corsa con i ‘Forconi’.

È iniziata sotto un cielo uggioso l’election day di Campobasso: la pioggia battente e la nebbia stanno accompagnando i cittadini che si recano ai seggi. Particolarmente affollata la scuola ‘Don Milani’ di via Leopardi (quartiere Vazzieri) dove questa mattina, 26 maggio, intorno alle 11 già si segnala una buona affluenza. Ed è proprio in una delle sezioni di questo edificio scolastico che si sono registrati i primi problemi a causa dell’utilizzo di alcune matite non compatibili con quelle previste dalla legge. Una candidata del MoVimento 5 Stelle ha chiesto l’intervento della Digos che ha accertato la loro regolarità. Dopo questo piccolo ‘intoppo’ le operazioni elettorali sono proseguite normalmente.

Significativa la presenza nei seggi anche di molte persone anziane che hanno sfidato la pioggia e la nebbia. Alcuni supportati da un bastone per camminare meglio non hanno voluto mancare all’importante appuntamento elettorale. Un esempio per i giovani e chi è sfiduciato dalla politica che oggi non si recherà alle urne

A Campobasso, capoluogo di regione dove oltre alle Europee si vota per scegliere sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, la sfida è fra 5 candidati alla fascia tricolore. Sono 56 i seggi allestiti in città, dove dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 26 maggio, potranno recarsi i 43mila 641 elettori, di cui 20mila 661 uomini e 22mila 980 donne che hanno diritto al voto.

L’uscente Antonio Battista, colui che vinse la tornata del 2014, è ricandidato con una coalizione di centrosinistra composta da tre liste: Pd, Centro democratico e La Sinistra. Contro di lui Maria Domenica D’Alessandro, esponente della Lega di Salvini, che guida il centrodestra rappresentato da cinque liste (Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia, Popolari per l’Italia e il movimento ‘E’ Ora’).

In corsa inoltre Roberto Gravina per il Movimento 5 Stelle, Paola Liberanome per il nuovo movimento di opinione ‘Io Amo Campobasso’ e Orlando Iannotti per il Movimento dei Forconi.