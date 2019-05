Dopo l’esperienza francese a Deauville, con la nazionale femminile di basket in carrozzina, nuovi successi per l’atleta molisana Lorena Ziccardi, impegnata nel fine settimana appena trascorso, in una gara di paraciclismo a Parabiago, in Lombardia.

Due giornate: una dedicata alla competizione a cronometro, l’altra a quella in linea. In entrambe, ancora una volta, sono emerse tutte le capacità della Ziccardi che ha conquistato le massime posizioni.

Un appuntamento, quello nel nord Italia, che oltre a segnare un importante momento sportivo, ha regalato alla molisana ulteriori emozioni grazie alla consegna di una nuova handbike.

Un modello più performante, fornito nell’ambito di Obiettivo 3, il progetto volto a far apprendere e diffondere la pratica sportiva tra le persone con disabilità, ancora oggi, fortemente penalizzate da costi ed altre difficoltà.