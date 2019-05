‘La Mafia non ha suoni’, è questo il titolo del concerto che si terrà il 23 maggio in ricordo di Giovanni Falcone. Ad organizzarlo l’Associazione Talenti e Artisti Molisani che torna nello splendido Teatro Savoia di Campobasso con un evento che sicuramente toccherà il cuore dei cittadini campobassani per la sua valenza sociale ma soprattutto per il ricordo di un rappresentate dello Stato, che ha dedicato tutta la sua vita per la lotta alla Mafia, cui sarà dedicato uno speciale concerto.

Giovanni Falcone rappresenta l’icona della giustizia e della lotta a tutte le forme di Mafia ed il ricordo dell’attentato avvenuto il 23 maggio 1992 nei pressi dello svincolo autostradale di Capaci è ancora nella mente di tutti coloro che credono nei valori della giustizia.

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani, presieduta da Michele Falcione, ha voluto fortemente organizzare questa iniziativa per non spegnere il ricordo ma soprattutto la speranza di coloro, che giorno dopo giorno, continuano a combattere tutte le forme di illegalità.

Il Presidente Falcione, con l’aiuto di prestigiosi partner e degli instancabili collaboratori, ha inteso coinvolgere il mondo della musica perchè convinto che questo sia un valido strumento di socializzazione e di aggregazione tra i giovani, che sono spesso avvicinati proprio dal mondo della criminalità organizzata.

“Ho inteso dare seguito ad una serie di iniziative che l’Associazione che mi onoro di rappresentare ha messo in campo – spiega il Presidente – per cercare di non spegnere il ricordo di Giovanni Falcone che insieme a Paolo Borsellino hanno rappresentato e continuano a rappresentare un faro di Legalità e Giustizia sia per le nuove generazioni che per tutti coloro che quotidianamente si battono per far prevalere questi principi; ho inteso coinvolgere alcuni prestigiosi partner come il Conservatorio Perosi di Campobasso, Il Coro Jubilate di Campobasso, il Coisp Sindacato di Polizia del Molise, l’Associazione Amici della Musica e l’Ente Nazionale Cultura e Turismo Delegazione del Molise, perchè credo che con il lavoro di squadra e facendo rete tra Associazioni si possano raggiungere obiettivi prestigiosi ed importanti come questo; ho avuto in questi mesi contatti con la Fondazione Giovanni Falcone di Palermo presieduta dalla sorella di Giovanni Falcone, la professoressa Maria, che ha speso parole di elogio per le iniziative che la nostra Associazione ha portato avanti in questi anni e ringraziando tutti cittadini di Campobasso per la vicinanza mostrata nei confronti del fratello Giovanni.

Mi preme ringraziare – continua il Presidente Falcione – il Comune di Campobasso e l’Assessorato alle Politiche per il sociale nella persona dell’Assessore Salvatore, che dal mese di dicembre ci ha supportato in questa iniziativa facendo rientrare l’evento nella settimana dei Diritti e della Legalità che si terrà proprio dal 20 al 26 maggio”.

L’Associazione Talenti e Artisti Molisani ha inteso organizzare la serata proprio nella data che ricorda l’attentato, con inizio dello spettacolo alle ore 21 con la presenza di musicisti e coristi, che si esibiranno gratuitamente nel ricordo di Giovanni Falcone, di sua moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta deceduti in quel tragico pomeriggio del 1992.

I tagliandi di ingresso potranno essere ritirati gratuitamente fino ad un massimo di n. 4 biglietti a persona, dal 20 al 21 maggio dalle ore 16 alle ore 19 presso la sede dell’ANIMC, in Via Mazzini, 72 a Campobasso fino ad esaurimento posti.