Si svela per prima, forse con l’ambizione di essere la prima della coalizione di centrodestra dopo il voto, la lista della Lega che venerdì pomeriggio 10 maggio ha fatto la sua presentazione ufficiale al porto turistico di Termoli. Il coordinatore regionale Luigi Mazzuto a fare da cerimoniere, il candidato sindaco Francesco Roberti a ricevere il sostegno della formazione da 24 candidati, alcuni dei quali assenti per motivi personali o di lavoro.

Vecchie volpi della politica termolese, alcuni giovanissimi alla prima esperienza, altri più o meno già esperti del mondo dell’amministrazione locale, come Michele Marone e Annibale Ciarniello. Fra gli assenti per cause di forza maggiore anche l’ex consigliera provinciale Rita Colaci.

Per tutti il comune denominatore ha un nome e cognome: Matteo Salvini. Le immagini dei giornali che negli ultimi tempi hanno dedicato la copertina al vice premier campeggiano alle spalle dell’assessore Mazzuto. Per tutti o quasi, la scelta di candidarsi con la Lega equivale a un sostegno incondizionato alle politiche del Ministro dell’Interno.

Ma di politica nazionale si parla poco o nulla. L’attenzione si concentra per un attimo sull’Europa, quando la parola va alla candidata della Lega nella circoscrizione Sud alle elezioni europee, la brindisina Ilaria Antelmi. “Salvini ci ha insegnato l’importanza della presenza costante sul territorio. Non abbiamo più voglia di regole e diktat dall’Unione europea“.

Mazzuto monopolizza il microfono per un po’, ringrazia Salvini, i candidati, il papabile sindaco. “Siamo una bellissima squadra, Roberti se lo dovrà ricordare in consiglio comunale. A lui chiediamo massimo impegno”.

Quando prende la parola, l’aspirante primo cittadino traccia le linee del suo programma. “Sono ingegnere, ma non ho messo al primo posto opere faraoniche e cattedrali nel deserto. L’attenzione dovrà andare alle famiglie e alle fasce più deboli, perché non è possibile che ci sia qualcuno che va a dormire alla stazione. Puoi anche lastricare le strade di marmo, ma se poi ci cammina gente triste come accade adesso, significa che non è più una città” dice facendo probabilmente riferimento all’attuale Amministrazione, senza mai citare gli avversari.

Denuncia “la strada del porto che è interrotta da un anno” (senza specificare però che quella è competenza regionale, dove la guida è del centrodestra) e “un Nucleo industriale dove le aziende chiudono”. Afferma che “chiederemo alle istituzioni i finanziamenti per delocalizzare il depuratore e ci riprenderemo la bandiera blu“.

Inoltre annuncia l’intenzione di “istituire i consigli di quartiere, inserendo a bilancio 20mila euro per ogni quartiere. Ogni sabato parteciperò a uno dei consigli, dove decideremo insieme ai residente cosa è più giusto per il quartiere”.

La previsione è netta, con una particola attenzione all’unità: “Le elezioni le vinciamo noi, tutti assieme possiamo farcela“.