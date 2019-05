Scorrettezze, manifesti abusivi, guerra di carta e simboli sugli spazi termolesi preposti a ospitare i consueti manifesti elettorali della campagna in atto, che sta arrivando alle battute finali. L’ultimo episodio di attacchini abusivi è registrato ai danni della Rete della Sinistra, oscurata con una mossa abusiva da alcuni candidati della Lega di Salvini, come peraltro è evidente in queste immagini.

La scoperta – non è la prima di questo genere – stamattina 18 maggio, quando è stato verificato che i manifesti dalla candidata alla carica di sindaco Marcella Stumpo erano stati illecitamente coperti dai candidati della Lega. E’ scattata la segnalazione alla Polizia Municipale, incaricata anche di procedere alle sanzioni previste per irregolarità di questa natura.