La Futsal Montenero U17 alle final eight nazionali: doppia sfida col Fuorigrotta

La favola del futsal Montenero supera i confini regionali, infatti la squadra under 17 rossoblù è entrata di diritto nelle final eight nazionali e domenica prossima 11 maggio, con tanti tifosi al seguito, andrà a giocare in Campania.

Un risultato a tratti sorprendente e inatteso per la giovane squadra del presidente Carlo Argentieri che grazie a un lavoro certosino svolto durante l’anno se la vedrà adesso con il quotato Fuorigrotta, squadra di categorie superiori che ospiterà il Futsal Montenero nella prima delle due partite ad eliminazione.

Il calcio a 5 grazie all’impegno della società di Argentieri è diventata una realtà in paese, tanto che la prima squadra del mister Giuseppe Gatta è uscita solamente nella semifinale con il Venafro, mentre proprio l’Under 17 non ha lasciato spazio agli avversari vincendo il campionato molisano con un ruolino di marcia impressionante, solo un pareggio ad Agnone e tutte vittorie. Nessuna sconfitta, miglior differenza reti e miglior attacco.

Questo grazie anche all’allenatore Mattia Sacchetti che proprio in questi giorni sta tenendo gli ultimi allenamenti per far arrivare la squadra concentrata al big match in Campania.

Il ritorno si disputerà invece a Montenero il prossimo 19 maggio. Sono arrivati anche i migliori da parte della Federazione per una partita che servirà anche da esperienza di vita per i rossoblù under 17.

La squadra che passerà il turno sarà successivamente di scena nelle semifinali di Forlì in Emilia Romagna.