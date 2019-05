La diversità come ricchezza: la poesia di Alessio Manfredi Selvaggi premiata dall’Accademia di Arte

‘Il mio cromosoma in più’: con questa poesia il giovane studente campobassano Alessio Manfredi Selvaggi ha conquistato la giuria dell’Accademia internazionale di Arte moderna di Roma.

A soli 14 anni Alessio ha raccontato di sè e del suo mondo, della sua voglia di vivere, dei suoi sentimenti e delle emozioni, dei rapporti con i coetanei ‘veloci come un treno’, della ‘fatica’ di stare al loro passo. Nonostante tutto, esprime la bellezza del suo essere una persona speciale, della sua generosità e dei suoi ‘occhi a mandorla’ che contraddistinguono il suo viso paffuto e accompagnato sempre da un sorriso.

Questa mattina – 26 maggio – alla presenza tra l’altro di Carmen Llera Moravia, ha ricevuto il diploma di merito per essersi distinto quale finalista alla 42esima edizione del premio nazionale ‘Medusa Aurea’ per la sezione poesia inedita dell’Accademia internazionale di Arte Moderna di Roma. Nell’affollatissima Aula Magna della Università Valdese in Roma, che gli ha tributato applausi ripetuti e lunghissimi, la poesia di Alessio è stata letta da una attrice teatrale romana (unica poesia letta nel corso della manifestazione).

In procinto di sostenere gli esami di terza media, il 14enne poeta in erba campobassano si è sempre distinto per simpatia e capacità di superare ogni barriera. Tre volte campione regionale di corsa campestre, due volte premiato dai Lions come portatore di pace e corridore per la pace, Alessio oggi ha abbattuto un’altra barriera ricordando a tutti noi l’importanza di essere sempre se stessi e l’orgoglio di vivere anche la propria disabilità con consapevolezza e voglia di crescere. E che nel nostro quotidiano su quel treno in corsa devono esserci tutti, nessuno escluso.