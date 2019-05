La città si prepara all’infiorata, traffico sospeso per la Madonna dei Monti

Domani, 31 maggio, a Campobasso si terrà la tradizionale processione in onore della Madonna Incoronata del monte.

Il percorso interesserà: Piazzale Castello Monforte, viale delle Rimembranze, salita San Bartolomeo, via Chiarizia, Largo San Leonardo, via Sant’Antonio Abate, via Marconi, Piazza Gabriele Pepe, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Vittorio Emanuele, via Nobile, via Cavour, via Garibaldi, via Mazzini, via Ferrari, via Ziccardi, viale del Castello, salita San Paolo, Salita Santa Maria Maggiore.

Un avvenimento di grande suggestione e molto sentito dalla cittadinanza tanto da attirare migliaia di fedeli. In virtù di queste considerazioni il Comune di Campobasso ha quindi emanato un’ordinanza con la quale il 31 maggio prevede il divieto di sosta e la sospensione momentanea per tutte le categorie di veicoli lungo le strade dove è prevista la processione della Madonna dei monti.

La chiusura al traffico e il divieto di sosta sarà in vigore dalle 14 fino al termine della processione. Tutti i veicoli in sosta saranno rimossi con il carro attrezzi.