“Guarda mamma, sta arrivando la Madonna!”. La meraviglia, lo stupore, il senso dolce dell’attesa disegnano sorrisi sui volti dei bimbi e sogni nuovi nei cuori dei più grandi. Ogni volta, come se fosse la prima. Come se il tempo, in fondo, non fosse mai passato.

Perché la festa dell’Infiorata rappresenta un inno all’identità di Campobasso, un atto di liturgia popolare, un momento in grado di unire la città tutta e declinare le speranze dei suoi figli in una preghiera condivisa, profonda, straordinariamente nobile; così identica a se stessa, eppure così nuova.

I colori, i profumi, le litanie, la statua di Maria, Madonna dei Monti restaurata, in processione nel borgo antico – cuore del capoluogo – sembrano conferire ai vicoli, alle stradine, a ogni singolo mattone del centro storico un’aura quasi mistica, sacrale, come d’incenso. Le coperte ricamate esposte sui balconi secondo l’antica tradizione.

Spiritualità e tradizione popolare si fondono così in un abbraccio suggestivo, denso di pathos ed emotività, permeato dalla forte carica estetica delle caratteristiche creazioni artistiche floreali: composizioni capaci di trasformare dei semplici petali nell’espressione più autentica di una devozione e di una storia che devono rappresentare, necessariamente, il nostro tesoro più prezioso.

“Bello pregare davanti alla cattedrale – ha affermato Monsignor Bregantini nel corso della sosta in piazza Pepe – ci auguriamo che si possano superare le difficoltà tecniche, burocratiche e finanziarie per terminare i lavori al più presto e ridare questo capolavoro alla città”.

All’appuntamento anche il sindaco uscente, Antonio Battista: “Non poteva esserci occasione migliore, per me, per fare un abbraccio sentito a tutta la città e a tutti voi. Davanti al palazzo comunale – ha concluso Battista – invoco la benedizione di Maria su chi governerà l’Europa, il nostro Paese e questa città”.

