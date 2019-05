Kick light: due atleti della scuola termolese volano in Turchia per la gara Europea

Sono due gli atleti, di origini vastesi ma adottati dalla scuola termolese di kung fu del Maestro Carmine De Palma, che rappresenteranno il Molise nella competizione che aprirà le porte alla squadra azzurra nazionale durante i campionati europei in Turchia. I ragazzi hanno vinto il ‘Campionato Italiano Assoluti 2019’ della F.I.KB.M.S., la Federazione Italiana kick boxing, muay thai, savate, sambo, piazzandosi sui gradini più alti nella specialità kick light, durante le gare a Rimini di sabato 4 maggio. Dopo le qualificazioni effettuate sia nelle fasi Interregionali che in quelle Nazionali, gli atleti Lisa Fiore e Mattia Spalletta si sono aggiudicati nella loro Categoria il piazzamento di primi classificati con medaglia d’oro, aggiudicandosi il titolo di campioni assoluti italiani 2019.

Soddisfatto il Maestro De Palme che sI dice “super orgoglioso e fiero del risultato avuto dai suoi atleti, i quali si sono sempre dimostrati eccellentemente maturi, preparati e vincenti, impegnandosi per dare il massimo e per aggiudicarsi il risultato e la vittoria, come in questo caso, al Campionato Italiano Assoluto 2019 della Kickboxing, obbiettivo raggiunto che gli apriranno le porte nella Squadra Agonistica Nazionale Italiana, dove porteranno il loro contributo per far arrivare l’Italia sul gradino più alto sia in gare Europee che Internazionali”.

Lisa Fiore ha effettuato degli incontri davvero perfetti ricchi di tecnica, professionalità e determinazione, riuscendo ad imporsi in modo netto e tecnicamente perfetto sulle sue tre avversarie. Il primo incontro disputato è durato 30 secondi, i colpi e i pugni determinati e precisi della Fiore hanno messo in difficoltà l’avversaria che per dolori o per spavento si è ritirata subito. Il secondo incontro è stato dominato dal primo secondo dalla Fiore che ha lasciato poco scampo e pochi punti all’avversaria, la quale è stata annientata dalla tecnica della Fiore che si è aggiudicata l’incontro con una superiorità di punti elevata. Il terzo incontro l’avversaria non si è presentata sul tappeto e Fiore ha vinto per abbandono, dimostrando, in ogni gara, la voglia di imporsi e vincere sulle avversarie. A lei va il titolo di Campionessa Italiana assoluto 2019, un verdetto super meritato e per il terzo anno consecutivo.

Per Mattia Spalletta le cose sono andate in modo diverso: dopo essersi aggiudicato il Regionale, ed i due Interregionali, vince sia il Criterium che il Campionato Italiano Assoluto di diritto per la non presenza dell’avversario e d entra nella Squadra Agonistica Italiana. Ora per entrambi ci sarà un raduno Nazionale, dove si formerà in tutti i sensi la Squadra Nazionale Italiana che poi volerà e sarà impegnata nel Campionato Europeo in Turchia a fine agosto.

“Abbiamo dimostrato ancora una volta il nostro bagaglio tecnico la nostra preparazione e la nostra professionalità – ha dichiarato il Maestro De Palma – Saremo sempre più che determinati e con voglia di vincere ed io non posso che essere orgoglioso e felice di loro. Adesso si torna ad allenarsi per migliorare e crescere sempre di più in vista anche di questi prossimi impegni importantissimi a carattere Internazionali. Gli atleti sono più che motivati a diventare ancora più forti e ce la metteranno tutta per vincere ogni manifestazione, con vittorie anche a livello Internazionali con i colori della nostra bandiera italiana”.