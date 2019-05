Diverso da tutti gli altri, è una chance in più, una opportunità extra, nelle fabbriche è l’operaio polifunzionale addetto a svolgere diversi tipi di lavoro. Cambia le carte in tavola, speri di “pescarlo” perchè aggiusta sempre una pessima mano, non ha numero nè seme, ma ha il potere di rivestire ogni ruolo e assumere il valore che gli si vuole dare perchè ha compiuto la scelta di non essere nulla per essere tutto. È un jolly il ragazzo che non ha paura di manifestare la propria omosessualità, è un jolly chi lavora per il recupero sociale delle persone emarginate, è un jolly il professore che cerca di trasmettere ai suoi alunni dei valori e non solo nozioni, è un jolly chi sceglie di non appartenere a nessun branco, è un jolly il politico che pensa al bene della collettività e non al suo, è un jolly il volontario che decide di abbandonare tutto per servire gli altri, è un jolly la vittima di bullismo perchè ha le carte in regola per diventare un vero uomo. Ciascuno di noi può essere un jolly, in alcuni periodi della vita percepiremo la sensazione di non avere più carte da giocare, ci sentiremo sbagliati o smarriti, e allora lo andremo a cercare in ogni dove, senza sapere che è sempre stato tra le nostre mani ad aspettare un cenno per poterci trasformare in un jolly reale.

(Alessio Toto …Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)