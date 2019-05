Ufficiale di stato civile per un giorno. Sabato 18 maggio, l’ormai arcinoto cantante sosia molisano di Elvis Presley, Joe Bavota, ha aggiunto un nuovo tassello alla sua esperienza di vita e professionale.

Si è trovato, infatti, a celebrare un matrimonio nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. Con delega conferitagli dal Sindaco Silvio Sasso, Joe Bavota ha così potuto unire in matrimonio i due incalliti fan di Elvis Marco Palmieri ed Emanuela Faddano in pieno stile Las Vegas, per la prima volta in Italia. Diventare per un giorno ufficiale di Stato Civile con tanto di potere di firma e di fascia tricolore sostituendosi, per un giorno, al Sindaco, “è stata un’esperienza ricca ed emozionante, ma è stato soprattutto emozionante celebrare le nozze di una giovane coppia di fan del re del Rock&Roll”.

Un sogno, quello dei novelli sposi, diventato realtà grazie al più famoso sosia di Elvis che con piacere ha realizzato il desiderio di un matrimonio insolito, celebrato dall’Elvis redivivo e in pieno stile americano e che ha visto Joe Bavota nell’insolito ruolo di ufficiale di anagrafe.

Dopo questa simpatica parentesi prosegue inesorabile il tour di Joe Bavota: dopo Torino, Udine, Roma e dopo le succitate nozze, si prosegue con Larino il 15 giugno nella piazza del Duomo per celebrare Sant’Antonio.

Inoltre, in occasione dell’anniversario della morte di Elvis, vi sarà ad Andora, in provincia di Savona, un grande evento di caratura internazionale organizzato da uno dei più grandi club bikers del Nord Italia: la Bikers Family di Albenga. Tutti gli altri eventi verranno man mano resi noti nelle pagine social di Joe Bavota.