L’iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali denominata #IoVadoAlMuseo sbarca anche in Molise. Il Polo Museale del Molise rende noti le giornate e i luoghi della cultura per il mese di maggio.

L’8 maggio sarà gratuito l’ingresso al Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno, aperto dalle 9.30 alle 18.30

L’11 maggio sarà la volta di due musei a Venafro, quello Archeologico e quello nazionale di Castello Pandone, entrambi aperti e con ingresso gratuito dalle 8 alle 19.

A seguire il 12 maggio si potrà visitare gratuitamente il Castello di Capua di Gambatesa (orario 8-19) e il Castello di Civitacampomarano (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20).

Infine, il 19 maggio, porte aperte al Museo nazionale del Paleolitico di Isernia (ingresso gratuito dalle 8 alle 19).

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Polo museale del Molise: 0874-431352, pm-mol@beniculturali.it oppure visitando il sito www.musei.molise.beniculturali.it