È di quattro feriti il bilancio del brutto incidente avvenuto questa notte attorno all’1,30 sulla statale 16 allo svincolo per Campomarino Lido. Due le auto che si sono scontrate e quattro le persone coinvolte: la Lancia Y è finita contro un palo dell’illuminazione pubblica ed un’Audi A4 invece ha terminato la sua corsa in un canale che costeggia la carreggiata. I vigili del fuoco hanno poi lavorato per mettere in sicurezza le vetture ed evitare incendi e cortocircuiti.

Quattro persone sui 40 anni, tutte originarie di paesi del foggiano, erano all’interno delle auto e sono rimaste ferite. Due di loro hanno riportato solo qualche escoriazione, mentre più serie le condizioni degli altri due, fra cui una ragazza che ha subito una ferita a un occhio ed è stata trasferita nottetempo a Pescara.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, una da Termoli e l’altra da Larino, per il trasporto dei feriti al San Timoteo. I carabinieri si sono occupati dei rilievi e degli accertamenti in seguito all’incidente, mentre l’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di estrarre dalle lamiere delle auto i feriti in sicurezza.