Il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli tornerà in Molise la prossima settimana. Mercoledì 29 maggio sarà a Campobasso, più precisamente in Questura, per partecipare all’inaugurazione della nuova sala per le audizioni protette che sarà in dotazione agli agenti della Squadra Mobile e la sala udienza che è stata ristrutturata grazie al sostegno dei Lions. Due importanti luoghi per le attività investigative della Polizia.

Non è la prima volta che il capo della Polizia arriva nel capoluogo regionale: l’ultima volta ha partecipato alla cerimonia di inaugurazione della Sezione giovanile di Campobasso del gruppo Fiamme Oro – specialità lotta, il gruppo sportivo della Polizia di Stato. Invece due anni fa Gabrielli aveva incontrato gli studenti del ‘Pilla’ e con loro si era confrontato su bullismo e cyberbullismo. Inoltre proprio nella scuola guidata dalla dirigente dell’istituto Rossella Gianfagna aveva ricevuto un diploma ‘ad honorem’.