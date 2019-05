Immondizia accumulata in via dei Castagni, Rieco metterà altri contenitori gialli

La Rieco Sud ha voluto spiegare il perchè della situazione di sporcizia e immondizia accumulata in via dei Castagni, a Difesa Grande, come segnalato da primonumero.it. “Il servizio di raccolta rifiuti nel quartiere di Difesa Grande e nello specifico in via dei Castagni avviene regolarmente nelle giornate indicate nel calendario dedicato – spiega la ditta che gestisce la raccolta rifiuti a Termoli.

“Da sopralluogo effettuato in loco – si legge in una nota – è emerso che i contenitori della carta, del vetro e dell’umido sono vuoti, mentre i contenitori della plastica e metalli e del secco residuo sono pieni, nonostante le regole per una buona raccolta differenziata prevedano che i rifiuti vengano depositati nei rispettivi contenitori la sera precedente il giorno del ritiro, dalle ore 21 alle ore 3 del mattino.

Inoltre, nel contenitore grigio i rifiuti non sono correttamente differenziati nei sacchetti, causando un’eccedenza di prodotto nel cassonetto di massima volumetria disponibile (1100 litri)”.

La Rieco ha quindi deciso di tentare una soluzione. “In un’ottica collaborativa e per agevolare la raccolta differenziata l’Azienda nella giornata di domani potenzierà i contenitori gialli per il conferimento della plastica e dei metalli e allo stesso fine invita i cittadini a prestare maggiore attenzione nel differenziare i rifiuti, anche con il supporto dell’app gratuita Junker, con la quale è possibile sapere dove va gettato ogni singolo rifiuto”.