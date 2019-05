Il videomessaggio di Giorgia Meloni che spinge Roberti e invita a votare “italiano”

La campagna elettorale in salsa social prevede molti meno comizi e incontri dal vivo, come si è potuto riscontrare proprio in questi giorni quando, contrariamente al solito, a Termoli e Campobasso, i due principali centri della provincia che tornano alle urne, sono stati pochissimi i “big” della politica nazionale presenti. E comunque mai in piazza, quasi sempre al bar.

Si rimedia con video messaggi fatti circolare su Facebook e su Whatsapp, rivolti agli elettori anche in vista dell’appuntamento con le elezioni europee. Questo è il videomessaggio di Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’italia, che tira la volata a Francesco Roberti a Termoli e invita a votare per il suo partito.