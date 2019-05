Il taglio ai vitalizi degli ex consiglieri è legge: risparmi destinati alle politiche sociali

Il Molise spende ogni anno oltre 4 milioni di euro per erogare i vitalizi agli ex consiglieri regionali. La prima sforbiciata è arrivata nel 2012, quando le Regioni sono sono dovute adeguare ai diktat del governo tecnico di Mario Monti.

Per evitare di perdere l’80% dei finanziamenti statali (a parte quelli destinati a sanità e trasporti) il Consiglio regionale ha dovuto procedere ad una seconda riduzione, questa volta imposta dal governo Lega-M5S nella legge di stabilità 2018 e sancita lo scorso 3 aprile con l’intesa firmata in Conferenza Stato-Regioni. “È un risultato storico che mette fine a benefici odiosi ormai anacronistici”, le parole che il ministro per le autonomie Erika Stefani rilasciò contestualmente all’approvazione dell’accordo. Secondo i calcoli del governo, questa riforma consentirà di risparmiare in tutto il Paese 150 milioni di euro in 5 anni.

Le Regioni si sarebbero dovute adeguare entro il 30 maggio. E in Molise il governo guidato da Donato Toma lo ha fatto in zona Cesarini, come si direbbe in gergo calcistico, probabilmente complice pure la campagna elettorale. Solo ieri, 28 maggio l’assemblea di via IV Novembre ha dato il via libera all’unanimità alla norma che fissa il taglio dei vitalizi e che dunque consentirà un risparmio della spesa per le casse pubbliche. Quindi gli assegni vitalizi e i trattamenti previdenziali a coloro i quali hanno ricoperto incarichi di consiglieri, assessori e presidenti di giunta e consiglio regionali saranno calcolati con il metodo contributivo.

Durante il dibattito la consigliera Filomena Calenda ha proposto di destinare i fondi risparmiati dalla rideterminazione degli assegni vitalizi agli ex consiglieri regionali per finanziare il trasporto dei dializzati o per pagare le spettanze pregresse agli ex lavoratori Ittierre. “Partendo dal presupposto che non è possibile modificare i termini della proposta perché frutto dell’accordo stilato in Conferenza Stato-Regione – ha osservato – credo che, invece, possiamo e dobbiamo dire la nostra sulla destinazione di questi fondi. Questi ultimi non sono molti ma potrebbero essere utilizzati in maniera sapiente, anche per lanciare un messaggio forte alla popolazione. Potrebbero essere investiti nell’ambito sociale, dove i fondi non bastano mai”.

In sintonia con la proposta di ‘Prima il Molise’ il Pd che ha ritirato la proposta presentata lo scorso ottobre 2018 e per migliorare ulteriormente il testo presentato dalla maggioranza Micaela Fanelli e Vittorino Facciolla hanno presentato un ordine del giorno, passato all’unanimità, per indirizzare i risparmi conseguiti alla spesa per il sociale e, in particolar modo, alle fasce di popolazione a maggior rischio di esclusione sociale.

“Un segnale importante e dovuto – il commento degli esponenti dem – che allinea il Molise alle direttive nazionali, di cui il Gruppo Consiliare del Partito Democratico si era fatto promotore sin dall’inizio della legislatura, presentando una specifica proposta di legge, oggi ritirata per permettere a tutta l’aula di approvare un testo condiviso da tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio”.

Tuttavia per i prossimi tre anni, come prevede il testo, le somme accantonate non potranno essere toccate “per coprire le soccombenze in caso di eventuali ricorsi”, già partiti a livello nazionale. Ad esempio ex parlamentari o le loro vedove hanno presentato oltre 2.000 ricorsi contro il taglio approvato alla Camera e al Senato. Alcune sospensive sono state già accolte soprattutto nei confronti di chi percepisce l’assegno e vive in situazioni difficili come nei casi di malattie invalidità.