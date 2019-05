Ultimo consiglio comunale per Ripalimosani, che il 26 rinnoverà i suoi rappresentanti insieme a molti altri paesi del Molise.

Il sindaco Michele Di Bartolomeo, che ha deciso di non ricandidarsi, ha salutato tutti, maggioranza e opposizione, augurando alla sua comunità di crescere e di condurre, nelle prossime due settimane, una campagna elettorale all’insegna del rispetto reciproco.

“Abbiamo cercato di affrontare e risolvere tutte le problematiche che ci sono state esposte – ha detto Di Bartolomeo – compatibilmente con le risorse a disposizione. Abbiamo fatto sicuramente degli errori ma ogni nostro passo è stato fatto nell’interesse di Ripa, cui tutti siamo legati in maniera viscerale”.

E per concludere con gesti concreti, soprattutto in vista delle ultime battute di campagna elettorale, l’Assise comunale tutta ha voluto sigillare l’esperienza con una foto e con un pranzo. Tutti insieme, maggioranza e opposizione, per ripartire solo e sempre per il bene del paese.

Immancabile la foto di gruppo: da sinistra i consiglieri Cristian Cristofaro, Milena Miniello, Annamaria Trivisonno, Claudia Sabetta, Michele Moffa, Michele Trivisonno, il vice sindaco (già assessore) Marco Giampaolo, il sindaco Michele di Bartolomeo, la segretaria comunale Antonella Tabasso, l’assessore Luca Mitri (già vice sindaco) e i consiglieri di opposizione Anselmo Strazzeri, Luciano Vitantonio e Alessandro Angiolini.