Il San Martino rappresenterà il Molise alla finali della categoria Giovanissimi

Il San Martino calcio 511 rappresenterà il Molise nelle finali nazionali della categoria Giovanissimi in programma dal 30 maggio al 2 giugno a Forlì e a Cesena. Dopo aver vinto il campionato regionale, i ragazzi del San Martino hanno battuto i campioni regionali della Campania rappresentata dal Cerreto Sannita per 6-3 andando oltre il risultato ottenuto una settimana fa in terra campana (5-3).

Le reti per i locali sono state segnate da Sciarretta (4) e Zuppone (2). Grande soddisfazione è stata espressa da tutto lo staff tecnico che con assiduo sacrificio hanno seguito i ragazzi per tutto l’anno sportivo.

I ragazzi che andranno in Emilia-Romagna sono: Bruno Piscitelli, Stefano Malignaggi, Vincenzo Vasile, Michele Acciaro, Vincenzo Bucci, Ettore Acciaro, Manuel Zuppone, Antonio Sciarretta, Pasqualino Santoro, Antonio Musacchio, Fabrizio Di Pietro e Matteo La Rocca.