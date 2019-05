Il pronipote di Benito Mussolini parla di Europa. E dice: “Porto il mio cognome con orgoglio”

Caio Giulio Cesare Mussolini a Termoli oggi pomeriggio in qualità di candidato alle elezioni Europee del 27 maggio nella circoscrizione Sud. Un personaggio con un cognome “pesante”, pronipote del dittatore Benito Mussolini, in corsa con il partito di Giorgia Meloni. Ospite nella sede della coalizione di centrodestra nella cittadina adriatica dove si vota anche per il sindaco e per il nuovo Consiglio comunale, è stato presentato da Costanzo Della Porta e Luciano Paduano che hanno fatto gli onori di casa.

“Il mio cognome è stato un peso in alcune situazioni – ha raccontato lui rispondendo alle domande di Primonumero.it – ma sono anche stati costretti a chiedermi scusa e a riaprire profili social che erano stati incredibilmente chiusi solo per la questione del cognome. Cognome che porto con orgoglio”.

Mussolini è figlio di Guido, secondogenito di Vittorio Mussolini, che a sua volta era figlio di Benito. È nato in Argentina e ha vissuto a lungo in Venezuela. In Italia è stato per alcuni anni ufficiali di Marina, nel corpo dei sommergibilisti. Da qualche tempo ha iniziato ad avvicinarsi alla politica e nel 2017 a frequentare Fratelli d’italia.

All’appuntamento politico che si è svolto oggi pomeriggio, e al quale il candidato alla carica di sindaco della coalizione di centrodestra Francesco Roberti non era presente in quanto impegnato con l’apertura della campagna elettorale di Aldo Patriciello a Vinchiaturo, Mussolini ha rivendicato il ruolo dell’Italia in Europa, sottolineando come “gli europarlamentari debbano vivere a Bruxelles, perché andare lì due o tre volte a settimana non serve a nulla”.

Una riflessione fatta anche con Francesco di Giuseppe, vicepresidente di gioventù nazionale: “L’Europa – ha detto – è stata consegnata a chi non fa gli interessi dell’Italia in Europa. Bisogna invertire la rotta, e fermare la deriva che finora ha consentito alle banche di speculare e di ricavare profitto dall’Unione europea a discapito dei cittadini”.