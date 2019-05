Il pollo ripieno con pallotte cac’ e ova ‘conquista’ l’Agrichef. Secondo posto per cuoco molisano

Il suo piatto, tipico della tradizione molisana, ha conquistato il gusto della giuria dell’Agrichef Festival. Con il ‘suo’ pollo ripieno con pallotte cac’ e ova lo chef molisano Pasquale Felice si è piazzato al secondo posto nella finale della manifestazione che si è svolta martedì 21 maggio ad Amatrice, in provincia di Rieti, uno dei paesi più colpiti dal terremoto del 2016.

Pasquale Felice, aiutato nella preparazione da Federica Felice, non è riuscito a battere per una manciata di voti l’avversario del Veneto (che si è classificato primo) ma è riuscito a stupire i giurati: il piatto ha avuto una menzione speciale da parte della severa ed esperta giuria composta da food blogger, chef stellati e critici gastronomici.

Un ottimo risultato per il Molise che dimostra ancora una volta di essere perfettamente concorrenziale sui mercati nazionali. L’evento itinerante è stato ideato per promuovere è valorizzare i piatti tipici della tradizione contadina.

“Bellissimo e importantissimo risultato quello dello chef Pasquale Felice. Un piatto tipico della cultura culinaria regionale che ha dato valore e peculiarità alla pietanza contadina ma che ancora oggi viene servita sulle nostre tavole. La partecipazione del Molise – spiega il direttore regionale della CIA – Agricoltori italiani del Molise Donato Campolieti – non solo ci inorgoglisce, ma dimostra quanto il popolo molisano sia solidale con un popolo provato (il riferimento è al sisma del 2016 che ha devastato i paesi dell’Italia centrale, ndr) ma che si è rialzato con fierezza. Il secondo posto assegnato la cucina molisana apprezzata dalla giuria di esperti nazionali testimoniano l’eccellenza dei prodotti molisani. La nostra cucina – conclude il direttore della CIA Molise – è il connubio perfetto di sapori, profumi genuinità e tradizioni che esaltano Il gusto della nostra produzione agricola”.

Il festival ha dunque rappresentato l’occasione per riconfermare ruolo chiave degli agriturismi nei nostri territori ed è stata l’occasione per mettere in sinergia tutte le realtà del comparto affinché contribuiscano allo sviluppo del turismo dei territori rurali.